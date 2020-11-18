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بالصور.. مطار الدمام يحتفي مع مسافريه بذكرى البيعة السادسة

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تضمّن أركاناً تفاعلية يشارك فيها المسافرون تعبيراً عن مشاعر الفرح والسرور

بالصور.. مطار الدمام يحتفي مع مسافريه بذكرى البيعة السادسة

احتفى مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مع مسافريه، اليوم، بمناسبة الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مقاليد الحكم، وقد تضمن الاحتفال أركاناً تفاعلية يشارك فيها المسافرون ومرتادو المطار؛ تعبيراً عن مشاعر الفرح والسرور بهذه المناسبة، مع مراعاة كل الإجراءات الوقائية.

ورفع الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام فهد بن سليمان الحربي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي بمناسبة الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.

وأكد "الحربي" أن الاحتفال بهذه الذكرى الغالية على قلوب الجميع يعدّ رسالة وطنية نابعة من معاني الولاء والانتماء والتلاحم التي يحملها كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة.

واختتم "الحربي" تصريحه قائلاً: "نجدد البيعة والولاء لوالدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي عهده الأمين، على السمع والطاعة في المنشط والمكره ونسأل الله أن يحفظهم لنا ذخراً وفخراً".

بالصور.. مطار الدمام يحتفي مع مسافريه بذكرى البيعة السادسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية