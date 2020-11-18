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رئيس جامعة جازان: إنجازات الملك سلمان تجاوزت حدود الوطن

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رئيس جامعة جازان: إنجازات الملك سلمان تجاوزت حدود الوطن رئيس جامعة جازان: إنجازات الملك سلمان تجاوزت حدود الوطن
رفع التهنئة لخادم الحرمين بمناسبة ذكرى البيعة السادسة

رئيس جامعة جازان: إنجازات الملك سلمان تجاوزت حدود الوطن

أكد رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أن البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله-تأتي وقد رسم سياسة الوطن وجدد الحياة التنموية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة للرقي بالوطن ورفاهية الشعب السعودي الوفي، مضيفاً أن ما تحقق هو امتداد لمسيرة تنموية عاشها الكيان منذ توحيده على يد الملك المؤسس طيب الله ثراه.

وقال الدكتور "القحطاني": إننا نعيش اليوم وفي هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين إنجازات كبرى في كل المجالات وجاءت رؤية المملكة 2030 لنشهد معها قفزات في التطوير والتحديث، حيث أصبحت المملكة الدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً من بين ١٩٠ دولة كما أثمرت جهود هذا الوطن في التصدي المبكر لجائحة كورونا باستكمال رحلة التعليم عن بعد وسط نجاحات فريدة حققتها وزارة التعليم في التعليم الجامعي والعام، كما دعمت المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 218 مليار ريال، إضافة لدعم القطاع الصحي بمبلغ 47 مليار ريال إلى جانب العديد من المبادرات التي عززت من الأداء الاقتصادي لوطننا.

وأضاف: يأتي ترأس المملكة الدورة الحالية لمجموعة العشرين، وفق رؤية المملكة 2030، والتي تعد خارطة الطريق لمستقبل مزدهر لكل من يعيش في هذا الوطن الطموح من خلال تعزيز التنمية، والمضي قدماً في التعاون العالمي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وبيّن حرص خادم الحرمين -حفظه الله- على استقرار الدول الإسلامية والعربية ودعمها والوقوف بجانبها لتجاوز أزماتها؛ إضافة إلى اهتمامه بالشأن الدولي من خلال المبادرات الرامية استقرار الأسواق واستدامة إمداداتها.

وفي ختام تصريحه، رفع "القحطاني" باسمه وباسم منسوبي الجامعة وطلبتها، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة ذكرى البيعة السادسة، مشيراً إلى أنها عزيزة وغالية على قلوبنا جميعاً، حيث عمّ خيرها كل أرجاء الوطن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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