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"الصحة" تنفذ أنشطة للتوعية بمضادات الميكروبات

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"الصحة" تنفذ أنشطة للتوعية بمضادات الميكروبات "الصحة" تنفذ أنشطة للتوعية بمضادات الميكروبات
على مدار الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر 2020م

تنفذ وزارة الصحة، ممثلةً في الإدارة العامة للرعاية الصيدلية، أنشطة وفعاليات توعوية؛ وذلك تزامناً مع الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات وذلك في جميع المستشفيات والمراكز الصحية خلال الفترة من 18الى 24 نوفمبر 2020م، تحت شعار "عزيزي الصيدلي.. متحدون للحفاظ على مضادات الميكروبات".

وتهدف الفعاليات إلى وقف المزيد من ظهور وانتشار أشكال العدوى المقاومة للأدوية، مع تصاعد المقاومة التي تواجهها مجموعة متزايدة من الأدوية، إضافة إلى التركيز على دور الصيادلة في المستشفيات، وأهميته في التقليل من الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية.

وتستهدف هذه الأنشطة تعزيز الفهم العالمي في كل عام حيث يصبو الأسبوع العالمي للتوعية بشأن مضادات الميكروبات إلى إذكاء الوعي بمخاطر مقاومة مضادات الميكروبات على الصعيد العالمي وإذكاء الوعي على المستوى العالمي بأهمية هذا الأسبوع العالمي.

جدير بالذكر أن مقاومة مضادات الميكروبات تحدث عندما تكتسب البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات مقاومةً لتأثير الأدوية، مما يزيد من صعوبة معالجة الأنواع الشائعة من العدوى ويؤدي إلى تفاقم مخاطر انتشار الأمراض والاعتلالات الوخيمة والوفاة.

وهناك عوامل عديدة أدّت إلى تفاقم خطر مقاومة مضادات الميكروبات حول العالم، من بينها الإفراط في استخدام الأدوية وإساءة استخدامها لدى الإنسان وفي قطاعي الماشية والزراعة، فضلاً عن الافتقار إلى المياه النظيفة ووسائل الإصحاح والنظافة.وزارة الصحة الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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