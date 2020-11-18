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عقب سداسية إسبانيا المذلة.. الألماني يحسم مصير "لوف"

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عقب سداسية إسبانيا المذلة.. المنتخب الألماني يحسم مصير "لوف" عقب سداسية إسبانيا المذلة.. الألماني يحسم مصير "لوف"
بعد خروج "المانشافت" من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية

عقب سداسية إسبانيا المذلة.. المنتخب الألماني يحسم مصير

قال مدير الألماني لكرة القدم، أوليفر بيرهوف، إن مدرب "المانشافت" يواخيم لوف، ليس مهدداً بفقدان منصبه رغم الخسارة 6 - صفر أمام إسبانيا، في ختام دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وتعرضت ألمانيا لأسوأ هزيمة في مباراة رسمية منذ قرابة 90 عاما، حيث تعود آخر مرة خسرت فيها الماكينات الألمانية بستة أهداف إلى يوم 24 مايو 1931. بعد عرض رائع من لـ"الماتادور"، بينما شعر لوف بالصدمة ولم يكن بوسعه تبرير انهيار فريقه في إشبيلية وضياع فرصة التأهل لقبل نهائي دوري الأمم.

وعانى المنتخب الألماني بوضوح هذا العام، وفاز ثلاث مرات في ثماني مباريات، لكن بيرهوف قال إن لوف سيستمر في منصبه حتى بطولة أوروبا العام المقبل على الأقل.

ورداً على سؤال حول استمرار لوف في منصبه حتى بطولة أوروبا، قال بيرهوف لمحطة (إيه.آر.دي) التلفزيونية "نعم بكل تأكيد. هذه المباراة لن تغير شيئاً. لا نزال نثق بيواخيم لوف ولا شك في ذلك".

ونقلت رويترز عن مدير المنتخب الألماني قوله "مع المنتخب الوطني، يجب التفكير والتحليل من بطولة إلى أخرى. نريد أن نحقق أفضل شيء ممكن في بطولة أوروبا العام المقبل".

وكان من المفترض إقامة بطولة أوروبا في منتصف العام الجاري، لكن البطولة تأجلت إلى 2021 بسبب جائحة كوفيد-19.

واحتاجت ألمانيا إلى التعادل فقط للتأهل لقبل نهائي دوري الأمم لكن الهزيمة منحت إسبانيا صدارة المجموعة والتأهل للدور الأخير.مدير المنتخب الألماني لكرة القدم أوليفر بيرهوف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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