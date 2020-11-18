أخبار عاجلة

في تقرير للبرلمان.. الحكومة تستعرض جهودها للتصدي لفيروس "كورونا" -
رامز جلال يتعصب على محمد الشرنوبي بعد المواجهة في رامز في الشلال -
أول لقاء من داخل مطار عطية الدولي -
الزوجة المتبرعة بجزء من كبدها لزوجها: أسرتي كانت قلقة من تبرعي لزوجي خوفا علي..ولكني رفضت التخلي عنه -
"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟ -
فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا -
"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟ -
فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا -
"الحصالة" تلخِّص أول ١٠٠ يوم في حياة المدخر الصغير -
الأرصاد تنبه 5 مناطق : أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"حاكم كاليفورنيا": نخطط لتطبيق استراتيجية في حظر التجول ومكافحة كورونا

Print
"حاكم كاليفورنيا": نخطط لتطبيق استراتيجية السعودية في حظر التجول ومكافحة كورونا "حاكم كاليفورنيا": نخطط لتطبيق استراتيجية في حظر التجول ومكافحة كورونا
بعد تجاوز مصابي الفيروس في الولاية مليونًا و30 ألفًا بينها 18 ألف وفاة

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، غافين نيوسوم، أنه يفكر في فرض حظر تجول على مستوى الولاية، بعد تطبيق قيود صارمة جديدة خلال الأسبوع الجاري بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولاية.

وأشار نيوسوم إلى أن الولاية تخطط لتطبيق استراتيجية المملكة العربية في حظر التجول ومكافحة .

وذكر نيوسوم في مؤتمر صحفي، أنه يفكر في بحث ودراسة الاستراتيجية التي اتخذتها السعودية في محاربة فيروس كورونا؛ مشيرًا إلى أنها مثيرة للاهتمام.

وتابع أنه يدرس ملفات من فرنسا وألمانيا بشكل كامل حول فعالية استراتيجياتهما في حظر التجول وإبطاء انتشار الفيروس.

وقال حاكم كاليفورنيا: "نحن نقيّم كل ذلك، وما يمكن أن يكون مفيدًا، ولدينا الكثير من الأسئلة".

يشار إلى أن مجموع عدد الحالات في ولاية كاليفورنيا حتى يوم أمس تجاوز مليونًا و30 ألف مصاب؛ في حين تجاوز عدد الوفيات الـ18 ألفًا.ولاية كاليفورنيا الأمريكية غافين نيوسوم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟

"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟

"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟

"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟

مصر تسجِّل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

مصر تسجِّل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

القنصل الصيني: السعودية حققت نتائج إيجابية في تحديات كورونا برئاستها مجموعة العشرين

القنصل الصيني: السعودية حققت نتائج إيجابية في تحديات كورونا برئاستها مجموعة العشرين

شبكة عيون الإخبارية