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"الضم الزاحف".. نواب ديمقراطيون في الكونغرس يدعون بومبيو لإدانة إسرائيل

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"الضم الزاحف".. نواب ديمقراطيون في الكونغرس يدعون بومبيو لإدانة إسرائيل "الضم الزاحف".. نواب ديمقراطيون في الكونغرس يدعون بومبيو لإدانة إسرائيل
40 نائباً: من الضروري أن ترفض الأمريكية بشدة انتهاكات حقوق الإنسان

دعا 40 نائباً ديمقراطياً في الكونغرس الأمريكي، أمس الثلاثاء، وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى إدانة قيام إسرائيل بهدم "مجتمع بدوي ريفي"، في الضفة الغربية بفلسطين.

واتهم النواب الديمقراطيون التقدميون، في رسالة لبومبيو، إسرائيل، بقيامها بـ "الضم الزاحف" في وادي الأردن بالضفة الغربية، وهو "انتهاك للقانون الدولي، وقضية إنسانية خطيرة".

وأكدوا أنه "لا يمكن أن يكون الضم الزاحف سياسة تدعمها حكومة الولايات المتحدة، إذا كنا نرغب في رؤية السلام في المنطقة".

وقالوا في رسالتهم الموجهة للوزير بومبيو: "من الضروري أن ترفض الحكومة الأمريكية بشدة انتهاكات حقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي، في الشهرين الأخيرين لك في المنصب"، مشددين على أنها الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها "تحقيق حل سلمي شامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

ووفق " اليوم" تأتي هذه الرسالة رداً على هدم إسرائيل، في الثالث من نوفمبر الجاري، مباني كان يتألف منها المجتمع البدوي في "خربة حمصة"، بما في ذلك أكثر من 100 خيمة وحظيرة كانت بمنزلة مساحة للمعيشة، ومساحة للطهي، وأماكن تخزين، وحظائر مواشٍ، ومياه، وحاويات، وألواح شمسية، ما أدى إلى تشريد 74 شخصاً، بينهم 41 طفلاً، بحسب المنظمات الحقوقية، وفق ما ذكرته صحيفة "ذا هيل".

كما أشارت "ذا هيل"، إلى أن هذا الإجراء أثار مزيداً من الغضب لدى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الذي قال إنه" كان أكبر عملية هدم منفردة من قِبل إسرائيل، في العقد الماضي".الكونغرس الأمريكي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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