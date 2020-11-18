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"لفة تهامة".. الدراج "أحمداني" يقطع 350 كلم بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة

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رحلة تستغرق 3 أيام من القنفذة مرورًا بالمجاردة والعرضيات والمخواة ثم ناوان والمظيلف

قطع قائد دراج محافظة القنفذة أحمداني عوض، أكثر من 350 كلم في رحلة أسماها بـ"لفة تهامة" على متن دراجة هوائية، بمناسبة ذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

وتفصيلًا، أوضح قائد دراج القنفذة أحمداني عوض أن رحلته ومبادرته تحت مسمى "لفة تهامة" على متن دراجة هوائية كانت بمناسبة البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- والتي ستستغرق بمشيئة الله ثلاثة أيام من محافظة القنفذة مرورًا بمحافظات: (المجاردة، والعرضيات، والمخواة، ثم ناوان، والمظيلف، وانتهاءً بالقنفذة نقطة الانطلاق)، وتقدر مسافتها بأكثر من 350 كلم.

وقال "أحمداني" معلم التربية البدنية الحاصل على جائزة المعلم المثالي على مستوى المملكة: خادم الحرمين الشريفين وولي عهده -حفظهما الله- قدّما لشعبهما ولأمتهما الإسلامية الشيء الكثير؛ لافتًا إلى أن هذه الرحلة شيء بسيط نقدمه لوطننا ولمليكنا ولولي عهده الأمين، وهي مناسبة غالية على جميع أفراد الشعب السعودي والأمة العربية والإسلامية.

محافظة القنفذة لفة تهامة ذكرى البيعة السادسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية