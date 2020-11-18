أخبار عاجلة

في تقرير للبرلمان.. الحكومة تستعرض جهودها للتصدي لفيروس "كورونا" -
"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟ -
فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا -
"الحصالة" تلخِّص أول ١٠٠ يوم في حياة المدخر الصغير -
الأرصاد تنبه 5 مناطق : أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جائزتان خليجيتان لمتوسطة البنات الثالثة بأبها بمسابقة "المبادرات للمدارس الصديقة"

Print
"الجوني": قدّم التهنئة لقيادة المدرسة وفريق العمل مثمّناً جهود الجميع

جائزتان خليجيتان لمتوسطة البنات الثالثة بأبها بمسابقة

أعلن مكتب التربية لدول الخليج العربي نتائج مسابقة المبادرات للمدارس الصديقة لعام ٢٠٢٠ في دورتها السادسة، التي أسفرت عن فوز المتوسطة الثالثة للبنات بأبها بجائزتين: الأولى، جائزة المدرسة المتميزة، فئة المدرسة، والثانية فئة المبادرات الطلابية "رفقاء بينهم للوقاية من التنمر".

وأوضحت قائدة المدرسة منى شايع، أنه جرى وضع خطة عمل وتشكيل فريق عمل للتنفيذ، لافتة إلى أن الجائزتين تضافان إلى سلسلة من الإنجازات والمراكز المتقدمة التي حققتها المدرسة على المستوى المحلي والخليجي والعربي.

من جهته، قدم مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، التهنئة لقيادة المدرسة وفريق العمل بها مثمّناً الجهود المبذولة في هذا الصدد.

مسابقة المبادرات للمدارس الصديقة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟

"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟

فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا

فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا

"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟

"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟

فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا

فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا

شبكة عيون الإخبارية