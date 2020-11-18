جائزتان خليجيتان لمتوسطة البنات الثالثة بأبها بمسابقة "المبادرات للمدارس الصديقة"

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"الجوني": قدّم التهنئة لقيادة المدرسة وفريق العمل مثمّناً جهود الجميع

أعلن مكتب التربية لدول الخليج العربي نتائج مسابقة المبادرات للمدارس الصديقة لعام ٢٠٢٠ في دورتها السادسة، التي أسفرت عن فوز المتوسطة الثالثة للبنات بأبها بجائزتين: الأولى، جائزة المدرسة المتميزة، فئة المدرسة، والثانية فئة المبادرات الطلابية "رفقاء بينهم للوقاية من التنمر".

وأوضحت قائدة المدرسة منى شايع، أنه جرى وضع خطة عمل وتشكيل فريق عمل للتنفيذ، لافتة إلى أن الجائزتين تضافان إلى سلسلة من الإنجازات والمراكز المتقدمة التي حققتها المدرسة على المستوى المحلي والخليجي والعربي.

من جهته، قدم مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، التهنئة لقيادة المدرسة وفريق العمل بها مثمّناً الجهود المبذولة في هذا الصدد.

مسابقة المبادرات للمدارس الصديقة