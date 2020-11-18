النتائج في 30 دقيقة.. أميركا تجيز أول اختبار منزلي سريع لـ "كورونا"

★ ★ ★ ★ ★

يمكن إجراؤه بشكل ذاتي في وقت تتزايد القيود في البلاد للحد من الفيروس

أجازت الولايات المتحدة أول اختبار سريع لكوفيد-19 يستخدم في حالات الطوارئ ويمكن إجراؤه بشكل ذاتي، في وقت تتزايد القيود في أنحاء البلاد للحد من ارتفاع الإصابات بالفيروس.

ووافقت إدارة الغذاء والدواء على الاختبار لمَن هم بعمر 14 عاماً وما فوق والذين يشتبه طبيب في أنهم مصابون بكوفيد-19.. والاختبار المشروط بوصفة طبية يظهر النتائج في غضون 30 دقيقة.

وكتب ستيفن هان مفوض إدارة الغذاء والدواء، في تغريدة "نستمر في إثبات سرعة غير مسبوقة في التصدي لكوفيد-19"، وأضاف "أجازت وكالة الغذاء والدواء أول اختبار لكوفيد-19 يتم إجراؤه بشكل ذاتي كلياً ويقدم النتائج في المنزل. إنه تطور مهم يؤكد التزامنا بتوسيع نطاق الوصول للاختبارات"، وفق ما نقله موقع "الحرة".

والاختبار من تطوير شركة لوسيرا هيلث. ويسمح بجمع عيّنات من الأنف في المنزل بوساطة مسحة مرفقة توضع فيما بعد في عبوة صغيرة، ثم توضع العبوة في جهاز صغير يقوم بفحص العيّنة. ويبرز ضوء على الجهاز يظهر نتيجة الفحص في غضون 30 دقيقة أو أقل.

تم تصميم الاختبار لتبلغ تكلفته أقل من 50 دولاراً، بحسب موقع لوسيرا هيلث.

وكانت وكالة الغذاء والدواء الأميركية قد وافقت في السابق على اختبارات منزلية لكوفيد-19، وأعطت الضوء الأخضر في أواخر أبريل ومطلع مايو لاختبارين عن طريق أخذ عينات من الأنف، واختبار آخر لعينات من اللعاب، لكن العينات التي تستخرج من تلك الاختبارات كانت ترسل إلى مختبر لفحصها بدلاً من فحصها في المنزل.

وفيما يقدم اختبار لوسيرا النتائج على الفور، إلا أنه ليس النوع من الاختبارات الرخيصة والسريعة التي دعا باحثون إلى استخدامها على نطاق واسع.

سجلت الولايات المتحدة الثلاثاء 11,340,563 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و248,429 وفاة، بحسب مركز جونز هوبكنز.. وتعد الحصيلتان الأسوأ في العالم.

فيروس كورونا الجديد