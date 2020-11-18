أمطار الباحة.. تفاعل الدفاع المدني سبقها تنبيه "الأرصاد"

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رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة -لا سمح الله-.

جاء ذلك عقب تنبيه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 10 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة، وبني حسن، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.مديرية الدفاع المدني الباحة