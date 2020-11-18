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خبراء كوريون.. تدريب "أون لاين" للعاملين بجامعة بنى سويف التكنولوجية

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خبراء كوريون.. تدريب "أون لاين" للعاملين بجامعة بنى سويف التكنولوجية خبراء كوريون.. تدريب "أون لاين" للعاملين بجامعة بنى سويف التكنولوجية

مصراوي Masrawy

10:25 ص الأربعاء 18 نوفمبر 2020

بني سويف-حمدي سليمان:

شهد الدكتور سيد عبدالقادر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، التدريب العملي لأعضاء هيئة التدريس، والفريق المشرف على المعامل الدراسية، على يد خبراء جامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم (كورياتك) عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد رئيس الجامعة، أن الهدف من الدورات التدريبية هو التدريب على أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة، وكيفية الاستخدام الأمثل للمعدات والأجهزة الموجودة بالمعامل، للعمل بكفاءة لتحقيق أعلى استفادة مرجوة، لخدمة الطلاب والمجتمع الصناعي المحيط.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد قايد عميد الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، وعبر الفيديو كونفرانس البروفيسور تشوي رئيس المشروع المصري الكوري لإنشاء الكلية المصرية لتكنولوجية الصناعة والطاقة، وعدد من الخبراء الكوريين، وأعضاء هيئة التدريس، والفريق المشرف على معامل الميكاترونكس.

جدير بالذكر أنه في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودولة كوريا الجنوبية، قدمت جامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم (كوريا تك) دعمًا فنيًا لجامعة بني سويف التكنولوجية، يشمل تزويد المعامل الجديدة بأفضل الأجهزة، والمعدات التكنولوجية الحديثة، والتي تعتبر نقلة كبيرة في مجال التعليم الفني والتكنولوجي بمصر، وتؤهل الجامعة لتكون واحدة من أهم الجامعات التكنولوجية في والشرق الأوسط.

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