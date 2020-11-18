بالصور.. ضبط مصنع مبيدات غير مرخص بالخانكة

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

شنت إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية بمديرية الزراعة بالقليوبية، بقيادة المهندسة رجاء أبو ضيف، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة على منطقة العكرشة بالخانكة، لمتابعة جودة وصلاحية المنتجات المعروضة ومدى الالتزام بالتراخيص الممنوحة للمصانع.

وتمكنت الحملة من ضبط مصنع مبيدات غير مرخص بمنطقة العكرشة، وجرى تحرير محضر بذلك وتسليمه للمركز برقم ١٨٩٨٦ جنح الخانكة، وكذا تشميع المصنع، والتنبيه بسرعة إكمال مستندات الترخيص، حتى لا يقع تحت طائلة القانون.

وحصرت الحملة كميات من الأسمدة والمبيدات والمخصبات المقلدة لعلامات تجارية، جرى ضبطها داخل المصنع، وجرى تقييدها بالمحضر والتي تخطت إجماليها 5 أطنان مبيدات ومخصبات وأسمدة.