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في تقرير للبرلمان.. الحكومة تستعرض جهودها للتصدي لفيروس "كورونا"
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السبت 21 نوفمبر 2020 05:29 صباحاً
"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟
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السبت 21 نوفمبر 2020 01:12 صباحاً
فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا
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السبت 21 نوفمبر 2020 01:12 صباحاً
"الحصالة" تلخِّص أول ١٠٠ يوم في حياة المدخر الصغير
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السبت 21 نوفمبر 2020 01:12 صباحاً
الأرصاد تنبه 5 مناطق : أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة
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السبت 21 نوفمبر 2020 01:12 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
رئيس مودرنا: هذه الحرارة التي يجب أن تتوفر للقاحنا ضد فيروس كورونا
فيديو
cnn arabic
الأربعاء 18 نوفمبر 2020 10:28 صباحاً
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