تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
في تقرير للبرلمان.. الحكومة تستعرض جهودها للتصدي لفيروس "كورونا"
-
السبت 21 نوفمبر 2020 05:29 صباحاً
"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟
-
السبت 21 نوفمبر 2020 01:12 صباحاً
فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا
-
السبت 21 نوفمبر 2020 01:12 صباحاً
"الحصالة" تلخِّص أول ١٠٠ يوم في حياة المدخر الصغير
-
السبت 21 نوفمبر 2020 01:12 صباحاً
الأرصاد تنبه 5 مناطق : أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة
-
السبت 21 نوفمبر 2020 01:12 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
من مصر | الرئيس السيسي يتفقد الكلية الحربية ويحضر اختبارات كشف الهيئة لطلاب الكليات والمعاهد الجدد
مصر
CBC Egypt
الأربعاء 18 نوفمبر 2020 10:26 صباحاً
125
Facebook
Twitter
Print
مواضيع متعلقة
إنجازات وإنسانية.. كل سنة وأنت طيب يا ريس
CBC Egypt
الجمعة 20 نوفمبر 2020 10:32 صباحاً
حلقة خاصة عن مستجدات كورونا - وحوار خاص مع نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا (حلقة كاملة)
CBC Egypt
الخميس 19 نوفمبر 2020 10:29 صباحاً
وزارة الخارجية: نرفض التدخل الفرنسي في الشأن المصري.. وبيانها بشأن المبادرة المصرية للحقوق مرفوض
CBC Egypt
الخميس 19 نوفمبر 2020 10:29 صباحاً
نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم لـ #من مصر: تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازي
CBC Egypt
الخميس 19 نوفمبر 2020 10:28 صباحاً
السابق
من مصر | وزير الشباب والرياضة يكشف تطورات إصابة محمد النني بفيروس كورونا
التالى
نسرين طافش لـ #من مصر: انطلاقتي في عالم الفن بدأت من خلال مسلسل ربيع قرطبة
Tweets by @3yonNews