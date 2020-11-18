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المدينة المنوّرة.. إطلاق أول ورشة متنقلة لصيانة المعدات والآليات

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المدينة المنوّرة.. إطلاق أول ورشة متنقلة لصيانة المعدات والآليات المدينة المنوّرة.. إطلاق أول ورشة متنقلة لصيانة المعدات والآليات
تقدم الدعم على مدار الساعة تزامناً مع الاستعدادات لموسم الأمطار

المدينة المنوّرة.. إطلاق أول ورشة متنقلة لصيانة المعدات والآليات

أطلقت أمانة المدينة المنوّرة أول ورشة متنقلة تقدم خدمات الدعم والصيانة السريعة للمعدات والآليات على مدار الساعة، وذلك تزامناً مع استعدادات أمانة المنطقة لموسم هطول الأمطار.

وأوضحت الأمانة أن الورشة المتنقلة عبارة عن مركبة حديثه تحتوي على معدات وخدمات للصيانة السريعة تُستخدم لصيانة الأعطال الطارئة لمعدات وآليات الأمانة في أثناء تنفيذها أعمالها الميدانية وخصوصاً في الحالات المطرية، إضافة إلى تجهيزها بأحدث التقنيات لصيانة السيارات والمعدات ومزودة بوسائل السلامة وفقاً لمقاييس السلامة الدولية، في خطوة تهدف لضمان سير عمل جميع معدات وآليات الأمانة دون الحاجة إلى إيقافها عن الخدمة لفترة طويلة ولغرض اختصار الوقت والجهد أثناء تنفيذ الخدمة.

وأكدت أمانة المدينة المنوّرة حرصها على الاستعداد لجميع الحالات الطارئة في الأزمات وتسعى دائماً لاستقطاب المعدات والتجهيزات الحديثة وإضافتها إلى أسطولها لتتمكن من تقديم أفضل الخدمات البلدية للمستفيدين.أمانة المدينة المنوّرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية