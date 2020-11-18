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أسواق الأربعاء.. النفط ينخفض وبرنت فوق الـ 43 دولاراً للبرميل

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أسواق الأربعاء.. النفط ينخفض وبرنت فوق الـ 43 دولاراً للبرميل أسواق الأربعاء.. النفط ينخفض وبرنت فوق الـ 43 دولاراً للبرميل
انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنحو 0.4%

أسواق الأربعاء.. النفط ينخفض وبرنت فوق الـ 43 دولاراً للبرميل

تراجعت النفط خلال تعاملات الأربعاء قبل صدور تقرير المخزونات الأمريكية، كما أن البيانات الأولية تشير إلى ارتفاعها.

وفي الوقت نفسه يعلّق المستثمرون آمالاً على أن تتجه منظمة "أوبك+" لتأجيل زيادة الإنتاج، إذ شدّد التحالف على أن الدول المنتجة للنفط يجب أن تكون مستعدة للتحرك في اجتماعها الوزاري المقبل في غضون أسبوعين.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 0.2% مسجلة 43.68 دولار للبرميل، في الساعة 08:55 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنحو 0.4% عند 41.28 دولار للبرميل وفق رويترز.

ووفقاً لبيانات معهد البترول الأمريكي ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 4.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث عشر من نوفمبر.

ومن المقرر صدور بيانات المخزونات عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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