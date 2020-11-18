تويتر يطلق ميزة Fleets عالميًّا خلال الأيام المقبلة

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تُمَكن الجميع من الانضمام إلى المحادثة بطريقة جديدة

يهدف تويتر إلى خدمة المحادثة العامة، وهو المكان الذي يلجأ إليه الناس لرؤية ما يحدث ويتحدثون عنه؛ إلا أن البعض لا يشعرون بالراحة عند التغريد بسبب الطبيعة العلنية للتغريدات وبقائها في الصفحة الشخصية طوال الوقت، كما أنهم يشعرون بالضغط أحيانًا لجمع الإعجابات أو الحصول على إعادة تغريد؛ ولهذا تبقى الكثير من التغريدات في قسم المسودات. ولإتاحة المزيد من الراحة للأشخاص؛ قام تويتر بالعمل على وسيلة من شأنها تقليل الضغط عليهم حين يودون الحديث عن أمر ما. واليوم تطلق المنصة ميزة Fleets، التي تمكّن الجميع من الانضمام إلى المحادثة بطريقة جديدة من خلال أفكارهم العابرة أو الآنية.

تعتبر ميزة Fleets مخصصة لمشاركة الأفكار العابرة أو الآنية، والتي تساعد في بدء المحادثات، وتبقى لمدة 24 ساعة فقط. وتَبَيّن من خلال الاختبارات التي أجراها "تويتر" في البرازيل وإيطاليا والهند وكوريا الجنوبية، أن ميزة Fleets ساعدت الناس على الشعور براحة أكبر عند انضمامهم للمحادثة. كما أن الأشخاص الذين يمتلكون ميزة Fleets كانوا أكثر حماسة للمشاركة في المزيد من المحادثات على تويتر سواء من خلال ميزة Fleets أو الرسائل الخاصة. أما الأشخاص الجدد على المنصة؛ فوجدوا أن ميزة Fleets هي وسيلة أسهل لمشاركة ما يدور في خواطرهم. ولأن ما يتم مشاركته عن طريق ميزة Fleets يختفي بعد يوم فقط؛ فقد أعطى ذلك المزيد من الراحة للأفراد لمشاركة أفكارهم وآرائهم ومشاعرهم بشكل أكبر. وتُعد هذه النتائج الأولية من الاختبارات، وتتطلع الشركة لمعرفة كيفية الاستخدام من قِبَل جمهور أكبر.

ويمكن للأفراد تضمين تغريدات أو صور أو مقاطع الفيديو عند إنشائهم Fleets، كما أن لديهم خيارات متنوعة للخلفية والنصوص. ولمشاركة تغريدة عن طريق Fleets، ليس على الأفراد سوى النقر على أيقونة "مشاركة" أسفل التغريدة، ثم على "مشاركة في Fleets" وإضافة رأيهم من خلال مشاركة النصوص أو الرموز التعبيرية. وسوف تتوفر الملصقات stickers وكذلك خاصية البث المباشر قريبًا في ميزة Fleets.

ويمكن لمتابعي حساب ما رؤية Fleets في الجزء العلوي من الخط الزمني. ويمكن لأي شخص أن يرى ميزة Fleets في حال كان الحساب عامًّا، وفي حال كانت الرسائل خاصة مفتوحة؛ فيمكن عندها لأي شخص الرد على الـFleets المنشورة. ويمكن الرد على Fleets من خلال إرسال رسالة خاصة أو رمز تعبيري من الشريط السفلي للشاشة، ومن ثم متابعة المحادثة عبر رسائلكم الخاصة.

من الجدير بالذكر أنه سيتم تحديث ميزة Fleets لاحقًا من خلال إضافة بعض الميزات الجديدة؛ وذلك بالاستناد إلى ملاحظات الجمهور. وتعتبر المنشورات التي تختفي بعد مدة زمنية محدودة موجودة منذ مدة، وأيقن تويتر أنها تعزز تجربة الأشخاص على المنصة. وستتوفر ميزة Fleets للجميع على مستوى العالم لنظامي IOS وAndroid خلال الأيام المقبلة.تويتر المحادثة العامة