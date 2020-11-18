كارثة بيئية تثير غضب أهالي قرية شط الملح بدمياط

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تسيطر على أهالي قرية شط الملح التابعة لقسم ثانٍ بمحافظة دمياط، حالة من الغضب، وذلك بسبب توقف مشروع تغطية الجزء المتبقي من مصرف الري الكائن بهذه المنطقة وتحديدًا من أمام المسجد الكبير حتى طريق بورسعيد.



يعاني سكان المنطقة من تحول المصرف إلى بؤرة لتجمع القمامة والقازورات التي تهدد الصحة العامة للأهالي، فضلًا عن انبعاث الروائح الكريهة وتجمع الحشرات والفئران والزواحف التي تشكل خطرًا كبيرًا على أطفال القرية. وبناءًا على ذلك تقدم "محمد أمجد الجمال"، أحد سكان القرية، محامي، بشكوى تحمل رقم 3450 إلى الدكتورة "منال عوض"، محافظ دمياط، يناشدها بالتدخل السريع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحل تلك المشكلة، وجاء ذلك بعد موافقة أبناء القرية على هذا الطلب.