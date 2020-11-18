أخبار عاجلة

في تقرير للبرلمان.. الحكومة تستعرض جهودها للتصدي لفيروس "كورونا" -
رامز جلال يتعصب على محمد الشرنوبي بعد المواجهة في رامز في الشلال -
أول لقاء من داخل مطار عطية الدولي -
الزوجة المتبرعة بجزء من كبدها لزوجها: أسرتي كانت قلقة من تبرعي لزوجي خوفا علي..ولكني رفضت التخلي عنه -
"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟ -
فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا -
"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟ -
فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا -
"الحصالة" تلخِّص أول ١٠٠ يوم في حياة المدخر الصغير -
الأرصاد تنبه 5 مناطق : أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات

كارثة بيئية تثير غضب أهالي قرية شط الملح بدمياط

Print
كارثة بيئية تثير غضب أهالي قرية شط الملح بدمياط كارثة بيئية تثير غضب أهالي قرية شط الملح بدمياط

تسيطر على أهالي قرية شط الملح التابعة لقسم ثانٍ بمحافظة دمياط، حالة من الغضب، وذلك بسبب توقف مشروع تغطية الجزء المتبقي من مصرف الري الكائن بهذه المنطقة وتحديدًا من أمام المسجد الكبير حتى طريق بورسعيد.

يعاني سكان المنطقة من تحول المصرف إلى بؤرة لتجمع القمامة والقازورات التي تهدد الصحة العامة للأهالي، فضلًا عن انبعاث الروائح الكريهة وتجمع الحشرات والفئران والزواحف التي تشكل خطرًا كبيرًا على أطفال القرية. وبناءًا على ذلك تقدم "محمد أمجد الجمال"، أحد سكان القرية، محامي، بشكوى تحمل رقم 3450 إلى الدكتورة "منال عوض"، محافظ دمياط، يناشدها بالتدخل السريع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحل تلك المشكلة، وجاء ذلك بعد موافقة أبناء القرية على هذا الطلب.

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
محافظة جنوب سيناء تعلن رسوم عبور طريق "النفق- شرم الشيخ"

محافظة جنوب سيناء تعلن رسوم عبور طريق "النفق- شرم الشيخ"

بعد مقتل طفل وإصابة 4 أشخاص.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في قنا

بعد مقتل طفل وإصابة 4 أشخاص.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في قنا

"الوادي الجديد" الأولى على مستوى الجمهورية في تنفيذ مبادرة 100 مليون صحة

"الوادي الجديد" الأولى على مستوى الجمهورية في تنفيذ مبادرة 100 مليون صحة

العثور على رضيعة مُلقاة في مدخل عمارة سكنية بالعاشر من رمضان

العثور على رضيعة مُلقاة في مدخل عمارة سكنية بالعاشر من رمضان

شبكة عيون الإخبارية