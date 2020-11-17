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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، عن عزمها سحب 2000 جندي من أفغانستان و500 من العراق قبل انتهاء عهدة الرئيس الحالي دونالد ترامب، وفقًا لوكالة "رويترز".

وتفصيلاً، ينخفض بذلك عدد الجنود الأمريكيين في أفغانستان من 4500 إلى 2500، فيما ينخفض عددهم في العراق من 3000 إلى 2500، وفقًا لموقع "سبوتنيك".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي ستنتهي ولايته في يناير المقبل، قد جعل إنهاء الحرب في أفغانستان بندًا مهمًا في حملته الانتخابية، وقال على تويتر، في أكتوبر الماضي، إن القوات يمكن أن تكون خارج أفغانستان بحلول عيد الميلاد، لكنّ مسؤولين، مثل مستشاره للأمن القومي، قالوا إنهم يعملون لإتمام الانسحاب في الموعد المتفق عليه وهو مايو.

وأكد الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته، دونالد ترامب، في 20 أغسطس الماضي، أن الولايات المتحدة ملتزمة بخروج سريع لقوات التحالف الدولي من العراق خلال 3 سنوات.

وقال ترامب، في كلمة له "ملتزمون بخروج سريع لقوات التحالف الدولي وعلى مدى ثلاث سنوات"، مضيفًا: "انسحبنا بشكل كبير من العراق وبقي عدد قليل جدًا من الجنود".