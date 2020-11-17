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معرف "آل جوفان": الوطن يحتفي بذكرى البيعة.. والجميع ينعم برغد العيش وتوفر كافة الخدمات

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معرف "آل جوفان": الوطن يحتفي بذكرى البيعة.. والجميع ينعم برغد العيش وتوفر كافة الخدمات معرف "آل جوفان": الوطن يحتفي بذكرى البيعة.. والجميع ينعم برغد العيش وتوفر كافة الخدمات
قال: عجلة التنمية مستمرة رغم ما يشهده العالم من أزمات.. والمواطن يبادل القيادة الحب والولاء

معرف

قال معرف آل جوفان، الدكتور فلاح محمد الجوفان: "تمر علينا الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم، والمواطنون والمقيمون ينعمون برغد العيش والأمن والأمان، في ظل دعم مستمر من القيادة الرشيدة لتوفير كافة الخدمات، وبناء متواصل لمؤسسات الوطن في شتى المجالات".

وأضاف: "يحتفي الوطن والمواطنون والمقيمون بهذه الذكرى بقلوب ملؤها الحب والأمن والاطمئنان والإنجاز والعطاء، في مجالات الحياة وصنوفها، فهم يرون عجلة التطور وتحديث أجهزة ومؤسسات الدولة تمضيان سوياً مع مواصلة تنفيذ المشروعات التعليمية والصحية والتنموية في مختلف أنحاء المملكة".

وتابع: "حينما نرى أنحاء المملكة العربية ولله الحمد قد تحولت إلى دولة تنمية وتطوير وبناء، فإننا نشكر الله -عزّ وجلّ- في وقت يمر العالم فيه بأزمات أمنية واقتصادية ومالية وتنموية، ذلك أنّ الدولة - رعاها الله - بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تسعى من خلال العمل الدؤوب والبناء المستمر إلى توفير الخير والرفاهية للمواطن الذي يبادلها الحب والولاء في صورة جسدت أسمى معاني التفاف الرعية حول الراعي".

وأردف: "تشهد المملكة منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، وتشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته؛ مما يجعلها تحتل مركزاً ثابتاً بين دول العالم المتقدمة".

وأضاف: "لا يسعني في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا، إلا أن أتقدم باسمي ونيابة عن آل جوفان بالتهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بالذكرى السادسة من مبايعة الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- ملكاً على البلاد"، سائلاً المولى عز وجل أن ينعم على بلادنا بالأمن والأمان والخير والازدهار والرقي والسؤدد".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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