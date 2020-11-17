أخبار عاجلة

في تقرير للبرلمان.. الحكومة تستعرض جهودها للتصدي لفيروس "كورونا" -
رامز جلال يتعصب على محمد الشرنوبي بعد المواجهة في رامز في الشلال -
أول لقاء من داخل مطار عطية الدولي -
الزوجة المتبرعة بجزء من كبدها لزوجها: أسرتي كانت قلقة من تبرعي لزوجي خوفا علي..ولكني رفضت التخلي عنه -
"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟ -
فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا -
"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟ -
فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا -
"الحصالة" تلخِّص أول ١٠٠ يوم في حياة المدخر الصغير -
الأرصاد تنبه 5 مناطق : أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رسميًا.. انطلاق أول دوري كرة قدم نسائي في

Print
الكأس ونصف مليون ريال في انتظار الفائز بالبطولة

رسميًا.. انطلاق أول دوري كرة قدم نسائي في السعودية

انطلقت رسميًا اليوم (الثلاثاء)، فعاليات أول دوري نسائي لكرة القدم في المملكة، والذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بالتعاون مع الإدارة النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وتفصيلاً، يأتي ذلك بمشاركة 24 فريقًا و600 لاعبة ضمن دوري كرة القدم للسيدات وسيحصل فريق السيدات الفائز بدوري كرة القدم على الكأس ونصف مليون ريال.

وفي تقرير نشرة الرابعة في قناة العربية عن انطلاق الدوري النسائي لكرة القدم اليوم لأول مرة في تاريخ الرياضة ، كشفت مدربة فريق شعلة الشرقية لكرة القدم النسائية، مرام البتيري، عن استعداد الفرق المشاركة في الدوري منذ 6 أسابيع على الأقل.

وقالت "البتيري" إن استعدادات فريقها بدأت منذ فترة، مشيرة إلى أن التوقف خلال جائحة "كورونا" جاء في صالح الفريق ومكنهم من الحصول على أكثر من شهرين للإعداد لهذا الدوري. وبينت الاختصاصية الاجتماعية للفريق، إيمان الزهراني، أنها تسعى لاستيعاب نفسية اللاعبة لمحاولة فهمها وحل مشاكلها. وأكدت أن العامل النفسي مهم جدًا للاعبة ويمنحها القدرة على التركيز، ويساعدها على أن تكون حاضرة ذهنيًا.

وأشادت اللاعبة في فريق الشعلة غدير سالم بإمكانات اللاعبات المشاركات في ظل الظروف والإمكانات البسيطة جدًا، مشيرة إلى أنه في حال اكتمال التجهيزات والإمكانات في النسخ المقبلة للبطولة سيُسهم ذلك في بروز العديد من اللاعبات المتميزات اللاتي"سيكسرن الدنيا" على حد وصفها.

ووعد أحد المشرفين أنه سيتم الكشف عن أسماء حارسات مرمى متمكنات وبارزات بعد بطولة الدوري، متمنيًا التوفيق للجميع ونقول للفائز مبروك وللخاسر هارد لك.

ويعتمد الدوري النسائي كليًا على العنصر النسائي في الأمور الفنية والتنظيمية والتشغيلية، كما أنه لن يكون هناك بث للمباريات.

وتشهد البطولة مشاركة 24 فريقًا من مختلف أنحاء المملكة، تم تصنيفها إلى ثلاث مجموعات (الدمام والرياض وجدة)، حيث تلعب الدور الأول كل منطقة مع بعضها ثم تلعب الفرق المتأهلة في الأدوار النهائية بنظام خروج الفريق الخاسر.

رسميًا.. انطلاق أول دوري كرة قدم نسائي في السعودية

رسميًا.. انطلاق أول دوري كرة قدم نسائي في السعودية

رسميًا.. انطلاق أول دوري كرة قدم نسائي في السعودية

رسميًا.. انطلاق أول دوري كرة قدم نسائي في السعودية

رسميًا.. انطلاق أول دوري كرة قدم نسائي في السعودية

رسميًا.. انطلاق أول دوري كرة قدم نسائي في السعودية

رسميًا.. انطلاق أول دوري كرة قدم نسائي في السعودية

رسميًا.. انطلاق أول دوري كرة قدم نسائي في السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟

"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟

"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟

"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟

القنصل الصيني: السعودية حققت نتائج إيجابية في تحديات كورونا برئاستها مجموعة العشرين

القنصل الصيني: السعودية حققت نتائج إيجابية في تحديات كورونا برئاستها مجموعة العشرين

القنصل الصيني: السعودية حققت نتائج إيجابية في تحديات كورونا برئاستها مجموعة العشرين

القنصل الصيني: السعودية حققت نتائج إيجابية في تحديات كورونا برئاستها مجموعة العشرين

شبكة عيون الإخبارية