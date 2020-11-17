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600 ألف مستفيد من برامج جمعية هداية الشهر الماضي

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تضمنت إسلام 31  أجنبيًا بينهم 14 امرأة بـ"الخبر"

600 ألف مستفيد من برامج جمعية هداية الشهر الماضي

استفاد أكثر من 600 ألف شخص من البرامج الدعوية والإرشادية التي نفذتها جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات «هداية» بالخبر خلال الشهر الماضي ربيع الأول من خلال برامجها الميدانية والإلكترونية، في الوقت الذي أعلن 31 رجلاً وامرأة من جنسيات مختلفة اعتناقهم الإسلام بعد أن نظمت لهم عديد من البرامج الدعوية داخل المكتب وفي مقر أعمالهم وأماكن وجودهم حسب التعليمات الصحية والإجراءات الاحترازية للوقاية من .

وأكد الأمين العام لجمعية «هداية» الشيخ عبدالرحمن القرني على تفعيل البرامج الدعوية والإرشادية الإلكترونية بشكل موسع بمختلف المواقع الإعلامية وحسابات التواصل الاجتماعي في ظل جائحة كورونا، مشيرًا خلال اللقاء الشهري لموظفي الجمعية أمس الأول إلى استفادة 514 ألف شخص من كل هذه البرامج خلال الشهر الماضي التي تنوعت بين المحاضرات والكلمات الدعوية والدروس العلمية.

وأشار القرني إلى إسلام 31 أجنبيًا بينهم 14 امرأة خلال الشهر الأخير والذين تم تحويلهم لبرنامج المسلم الجديد بالجمعية لمتابعتهم ودعمهم في بداية دخولهم الدين الإسلامي، مشيدًا بالجهود الكبيرة لـ15 داعية من جنسيات مختلفة والعاملين بالمكتب والمتطوعين، الذين ما زالوا يُسهمون في العمل الخيري بالدعوة إلى الله طوال السنوات الماضية.

وأوضح القرني أن الجمعية نفذت عديد البرامج الدعوية والإرشادية الميدانية في المساجد والمواقع العامة والتي تم تنفيذها المنفذة حسب التعليمات الصحية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا واستفاد منها عدد كبير من المواطنين والمقيمين، مبينًا استفادة 946 امرأة من الدروس والدورات التي نظمها القسم النسائي في الفترة ذاتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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