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جموع غفيرة تودِّع الشيخ السحيم أحد أبرز الدعاة المؤثرين في الدعوة بقارة إفريقيا

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جموع غفيرة تودِّع الشيخ السحيم أحد أبرز الدعاة المؤثرين في الدعوة بقارة إفريقيا جموع غفيرة تودِّع الشيخ السحيم أحد أبرز الدعاة المؤثرين في الدعوة بقارة إفريقيا
تم دفنه في مقبرة الثقبة بالمنطقة الشرقية.. ونبأ الوفاة تصدَّر منصة تويتر يومَيْن

جموع غفيرة تودِّع الشيخ السحيم أحد أبرز الدعاة المؤثرين في الدعوة بقارة إفريقيا

ودّعت جموع غفيرة الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله السحيم، الذي وافته المنية يوم أمس الأول إثر سكتة قلبية، وتم دفنه في مقبرة الثقبة بالمنطقة الشرقية.

ويُستقبل العزاء نظرًا للظروف الراهنة في الفقيد عبر الاتصال الهاتفي بشقيق الفقيد عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، الدكتور محمد بن عبدالله السحيم، على الجوال رقم (0505470815).

وتصدّر خبر وفاة الشيخ عبدالرحمن السحيم منصة "تويتر" يومَين متتاليَين؛ إذ يعد من أبرز المشايخ والدعاة العاملين بالسعودية، وله إسهامات في مجال الدعوة في الخارج، أسهمت في إسلام آلاف في قارة إفريقيا، إضافة إلى النشاط الدعوي المتميز في مواقع التواصل الاجتماعي.

أرشيفي لأبرز مناشطه الدعوية في إفريقيا:

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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