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قرار جديد لـ"الكهرباء" ضد المتهربين من سداد الفواتير لـ3 أشهر متتالية

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قرار جديد لـ"الكهرباء" ضد المتهربين من سداد الفواتير لـ3 أشهر متتالية قرار جديد لـ"الكهرباء" ضد المتهربين من سداد الفواتير لـ3 أشهر متتالية

مصراوي Masrawy

08:01 م الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

كتب- محمد صلاح:

قررت الشركة القابضة للكهرباء، رفع عداد أي مشترك من سداد الفواتير الشهرية سواء "منزلي– تجاري" على مدار 3 أشهر متتالية، واستبداله بآخر مسبق الدفع.

جاء ذلك في منشور للشركة تم إرساله لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء من قبل المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء ، وحصل عليه مصراوي.

وأكد المنشور ضرورة تقسيط المديونية على الشحن، تيسيرًا على هؤلاء المشتركين فى سداد المديونيات المستحقة عليهم.

فى سياق متصل، كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، أن هناك جهودًا مكثفة بالشركة القابضة لكهرباء مصر؛ للتنسيق مع شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية؛ لتحسين معدلات التحصيل الشهرية التى تشهد مشاكل ببعض الشركات، ما يمثل عبئًا على الشركة القابضة فى الوفاء بالتزاماتها الشهرية التي تتعدى 7 مليارات جنيه شهريا.

أكد المصدر في تصريحات لمصراوي، أنه من حق المواطن تقسيط المديونية إذا تراكمت لعدة أشهر، نتيجة عدم التزام محصل الكهرباء بتحصيل الفاتورة بشكل منتظم، مشيرًا إلى أن ذلك يتم في حال إذا كانت المديونية نتيجة تراكم قراءة بالعداد ولم تتم محاسبة المشترك عليها نتيجة خطأ من شركة التوزيع التابع لها.

ونوه إلى أنه ليس من حق المشترك المطالبة بالتقسيط بدون فوائد إذا تعمد عدم سداد فواتير الكهرباء بشكل شهري ويتم تطبيق فوائد بنسبة 17٪ عند تقسيط المديونية.

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