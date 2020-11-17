مختصون في الإنارة: لمسنا وعياً لدى المستهلكين في اختيار المصابيح الموفرة

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"كفاءة" تواصل توعية المجتمع بـ"الموفرة" منها

أكد مختصون في استيراد وبيع منتجات الإنارة أنهم لمسوا في الفترة الأخيرة وعياً لدى الزبائن المستهلكين للمصابيح بأنواعها، وكثيراً ما يسألون عن مطابقتها للمواصفات، وقدرتها على التوفير قبل سؤالهم عن الأسعار.

وأشار الباعة في مراكز ومعارض بالرياض إلى أن السوق يضم منتجات مختلفة غالبيتها ذات المؤشر الأخضر التي تدل على خفضها لاستهلاك الطاقة، وقلة الحرارة المنبعثة منها مقارنة بالمتوهجة.

وقال المستورد محمد العثمان إن حملة الإنارة "#وفرت _ وأنورت" رفعت مستوى الوعي لدى المستهلكين والبائعين لمنتجات الإنارة، كما توفر لديهم الإلمام الكافي والسلوكيات الواجب اتباعها للتوفير في استهلاك الإنارة سواء قبل شراء منتج الإنارة بالتركيز على الأعلى كفاءة أو بعد تركيب المنتج باتباع سلوكيات بسيطة تضمن تحقيق التوفير في استهلاك الطاقة.

وكشف المهندس البائع أحمد مرشد عن أن لمبات (LED)، تمثل 10% تقريباً من طاقة المبنى الكهربائية، واستخدامها يقلل الأحمال الكهربائية وخاصة مع ارتفاع درجات حرارة الجو، ونتيجة التوسع العمراني، فهي توفر الطاقة بنسبة كبيرة.



وأشار البائع حسن برهان بأن اللمبات الجديدة والمطابقة للمواصفات التي أقرتها الجهات المعنية تمتاز بالعمر الطويل، بخلاف اللمبات الأخرى التي تستهلك الكثير من الطاقة ولا تساعد على توفير المال، كما تمتاز إضاءتها أنها مريحة للعين، وصديقة للبيئة ولا تسبب أي أضرار بها.

