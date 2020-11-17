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"بايدن" لن يفتح تحقيقات في أعمال وشركات ""

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"بايدن" لن يفتح تحقيقات في أعمال وشركات "ترامب" "بايدن" لن يفتح تحقيقات في أعمال وشركات ""
سيركز أكثر على حل المشاكل

ذكر مساعدو الرئيس جو بايدن، أنه لا يعتزم فتح تحقيقات في أعمال وشركات الرئيس الحالي دونالد ، وسيسعى عوضًا عن ذلك إلى المضي قدمًا لتوحيد البلد، بحسب ما أورد اليوم (الثلاثاء)، موقع " اليوم".

نقلت "إن بي سي" عن أحد مستشاري "بايدن"، أنه سيركز أكثر على حل المشاكل دون اللجوء إلى إجراءات قضائية قد تطول، ما من شأنه أن يغضب الكثير من الديمقراطيين الذين ينوون ملاحقة "ترامب".

من ناحيته بين مساعد آخر أن أولويات "بايدن" تشمل التعامل مع الجائحة، وإعادة إحياء الاقتصاد، ومحاربة العنصرية والتغيرات المناخية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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