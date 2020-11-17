أخبار عاجلة

في تقرير للبرلمان.. الحكومة تستعرض جهودها للتصدي لفيروس "كورونا" -
رامز جلال يتعصب على محمد الشرنوبي بعد المواجهة في رامز في الشلال -
أول لقاء من داخل مطار عطية الدولي -
الزوجة المتبرعة بجزء من كبدها لزوجها: أسرتي كانت قلقة من تبرعي لزوجي خوفا علي..ولكني رفضت التخلي عنه -
"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟ -
فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا -
"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟ -
فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا -
"الحصالة" تلخِّص أول ١٠٠ يوم في حياة المدخر الصغير -
الأرصاد تنبه 5 مناطق : أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"فيفا" يحدد .. فبراير المقبل موعدًا لكأس العالم للأندية

Print
"فيفا" يحدد .. فبراير المقبل موعدًا لكأس العالم للأندية "فيفا" يحدد .. فبراير المقبل موعدًا لكأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن إقامة للأندية في فبراير 2021، والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة الأندية أبطال القارات.

ستُقام بطولة كأس العالم للأندية في كرة القدم المؤجلة بسبب تفشي المستجد "كوفيد-19" بين 1 و11 فبراير 2021 في الدوحة، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الثلاثاء.

وألقى الفيروس بظلاله على روزنامة الرياضة العالمية، فتأجلت بطولات كبرى مثل الألعاب الأولمبية في طوكيو وكأس أوروبا في كرة القدم حتى الصيف المقبل، فيما ألغيت مسابقات أخرى.

وكان مونديال الأندية الذي يجمع بين أبطال المسابقات القارية الأولى، بالإضافة إلى ممثل عن الدولة المضيفة، من المقرر إقامته في قطر في ديسمبر 2020.

وجاء في بيان الاتحاد الدولي: ستُقام كأس العالم للأندية 2020 بين 1 و11 فبراير 2021 في قطر، وسيوفر فيفا والدولة المضيفة الضمانات المطلوبة لصحة وسلامة جميع المعنيين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

مصر تسجِّل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

مصر تسجِّل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

مصر تسجِّل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

ريال مدريد يعلن إصابة مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش بفيروس كورونا

ريال مدريد يعلن إصابة مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش بفيروس كورونا

فلسطين: 8 وفيات و1472 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فلسطين: 8 وفيات و1472 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية