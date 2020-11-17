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"آل الشيخ" مهنئًا بذكرى البيعة: ترفل بالعز والمنجزات بعهده الميمون

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"آل الشيخ" مهنئًا بذكرى البيعة: السعودية ترفل بالعز والمنجزات بعهده الميمون "آل الشيخ" مهنئًا بذكرى البيعة: ترفل بالعز والمنجزات بعهده الميمون
تصدر وسم "الذكرى السادسة للبيعة" تويتر تزامنًا مع حلولها غدٍ الأربعاء

رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لخادم الحرمين الشريفين بالذكرى السادسة للبيعة، مؤكدًا أن الذكرى تمر والسعودية ترفل بالعز والمنجزات العظيمة التي تحققت لها بعهده الميمون.

وفي التفاصيل.. جاء ذلك في تغريدة من حساب الوزير آل الشيخ بتويتر قال فيها "بمناسبة ‫ذكرى البيعة السادسة للملك سلمان أرفع التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لمقام مولاي ‫خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.

وأضاف "آل الشيخ" تمر بنا هذه المناسبة وبلادنا ترفل بالعز في هذا العهد الميمون، الذي حققت فيه بلادنا منجزات عظيمة ورقي وتقدم في كل المجالات وفق رؤية سمو سيدي ‫ولي العهد.

فيما تصدر وسم "الذكرى السادسة للبيعة" منصة تويتر تزامنًا مع الذكرى التي يصادف يوم غدٍ الأربعاء الثالث من شهر ربيع الآخر 1442هـ الموافق 18 نوفمبر 2020م مناسبة مرور ستة أعوام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم ملكًا للمملكة العربية .

ويحتفي شعب المملكة والمقيمون على أرضها بهذه المناسبة بقلوب محبة مطمئنة شغوفة بالإنجازات ممتنة لخير العطاء، في مجالات الحياة كافة، يلامسون بحواسهم التطور الذي تشهده أجهزة ومؤسسات الدولة في مختلف أنحاء المملكة. --

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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