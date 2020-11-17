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انطلاقاً من ريادة بنك مصر في مجال تحصيل عمليات الدفع الالكتروني باعتباره من اكبر البنوك المصرية العاملة في مجال البطاقات والخدمات الالكترونية، فقد تم ابرام بروتوكول تعاون ثلاثي بين كل من بنك مصر ويمثله الأستاذ عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ويمثلها المحاسب محمد محمود السيسي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وشركة فوري دهب ويمثلها في التعاقد العميد وليد السيد، المدير التنفيذي لشركة فوري دهب؛ وذلك بهدف تقديم خدمات التحصيل الإلكتروني لكافة الخدمات التي تقدمها شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء في نطاق القاهرة الكبرى من خلال امداد الشركة بماكينات الدفع الالكترونية والتي تم تزويدها بخاصية تحديد الموقع GPS بالتعاون مع شركة فوري دهب لمتابعة المحصلين.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص البنك على التسهيل على المواطنين لإتاحة خدمات سداد قيمة الاشتراكات / شحن الكروت الخاصة بعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع / الذكية / فواتير، وذلك نقداً أو بالبطاقات البنكية من خلال آلات نقاط البيع P.O.S وأيضاً من خلال محفظة بنك مصر BM Wallet والمحافظ الإلكترونية الأخرى عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code من خلال شبكة ميزة الرقمية المحول القومي لمحافظ الهاتف المحمول، وفى السياق ذاته فقد تم توقيع عقد بين البنك مصر وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لإتاحة خدمة الدفع الالكتروني من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.

هذا وقد صرح الأستاذ عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن هذا التعاون يأتي في إطار تبني بنك مصر لمفهوم التحول والابتكار الرقمي، حيث أنه لابد أن يتضمن مفهوم الخدمة المقدمة من بنك مصر وشركة فوري دهب أساسيات تكنولوجية لخدمة متطلبات العملاء والتوسع في المدفوعات الإلكترونية واتاحتها لفئات المجتمع المختلفة بهدف تيسير عملية الدفع على الموطن المصري وهو ما يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة وتماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية؛ وذلك من خلال تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد.



كما صرح المحاسب محمد محمود السيسي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بضرورة تفعيل وتنشيط خدمات السداد الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقود الورقية، وأكد على دعم شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لتوجهات الدولة المصرية وخاصة في ظل الظروف والتطورات التي تمر بها البلاد، في إطار سعيها الدائم لاستخدام وسائل الدفع الذكية والتعامل اللانقدي الذي يساعد على تقليل انتشار فيروس كورونا و تحقيق معدلات أعلى للشمول المالي، وأوضح أن الشركة تعمل علي رفع مستوى الوعي عند المواطنين لتسير نجاح منظومة الدفع الإلكتروني .

ومن جانبه قال العميد وليد السيد محمد أحمد، المدير العام وعضو مجلس إدارة شركة فوري دهب. بإيجابية التعاون بين شركة فوري دهب وبنك مصر في توريد ماكينات نقاط بيع الالكترونية لشركة جنوب القاهرة للكهرباء ليتم استخدامها كوسيلة اساسية للتحصيل بواسطة محصلي الشركة.



فيما قال المحاسب أحمد فؤاد مسلم، رئيس قطاعات الشئون التجارية لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بأنه سوف يتم توزيع عدد 2000 نقطة بيع على جميع قطاعات شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ليتم تسليمها وتوزيعها علي جميع منافذ ومحصلي شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والتي سوف تقوم بسداد / شحن العدادات مسبوقة الدفع/ الذكية / فواتير من خلال هذه الماكينات. هذا ويسعى بنك مصر دائماً لدعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، ويعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.