أخبار عاجلة

في تقرير للبرلمان.. الحكومة تستعرض جهودها للتصدي لفيروس "كورونا" -
رامز جلال يتعصب على محمد الشرنوبي بعد المواجهة في رامز في الشلال -
أول لقاء من داخل مطار عطية الدولي -
الزوجة المتبرعة بجزء من كبدها لزوجها: أسرتي كانت قلقة من تبرعي لزوجي خوفا علي..ولكني رفضت التخلي عنه -
"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟ -
فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا -
"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟ -
فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا -
"الحصالة" تلخِّص أول ١٠٠ يوم في حياة المدخر الصغير -
الأرصاد تنبه 5 مناطق : أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

القيادة تهنئ مايا ساندو بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في مولدوفا

Print
القيادة تهنئ مايا ساندو بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في مولدوفا القيادة تهنئ مايا ساندو بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في مولدوفا
في برقيتَيْن لخادم الحرمين وسمو ولي العهد

القيادة تهنئ مايا ساندو بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في مولدوفا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للسيدة مايا ساندو؛ بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في جمهورية مولدوفا.

وأعرب الملك المفدى عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامتها، ولشعب جمهورية مولدوفا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة، أعرب فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولشعب جمهورية مولدوفا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟

"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟

فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا

فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا

"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟

"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟

فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا

فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا

شبكة عيون الإخبارية