الفيصل: استدامة القطاع الرياضي أمر مهم لنمو الاقتصاد.. باخ: إدراج الرياضة في رؤية المملكة 2030 يؤكد أهميتها

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نجاح كبير لمؤتمر اللجان الأولمبية الوطنية لدول مجموعة العشرين.. ريما بنت بندر: يجب دعم مشاركة المرأة رياضيًّا

أكد وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إيمان المملكة بقوة الرياضة من خلال إقامة مؤتمر اللجان الأولمبية الوطنية لدول مجموعة العشرين الذي نظم بالشراكة بين الأمانة السعودية لمجموعة العشرين واللجنة الأولمبية العربية السعودية اليوم الثلاثاء في المدينة الرقمية بالرياض تحت عنوان "الحركة الأولمبية خلال جائحة كورونا وبعدها"، وذلك ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين 2020 بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في افتتاح المؤتمر: إن استدامة القطاع الرياضي أمر أساسي لنمو الاقتصاد وأنظمة الرعاية الصحية وازدهار المجتمع، مشدداً أن العالم في الوقت الحالي وبعد الأزمة العالمية "كوفيد19" بحاجة إلى الرياضة أكثر من أي وقت مضى لإعادة الاتصال والتعافي والاستمرار.



وأشاد "الفيصل" بزيادة ميزانية التضامن الأولمبي بنسبة 16% في الدورة الأولمبية 2020-2024م، مؤكدًا أن هذه الزيادة تثبت قوة القطاع الرياضي على مستوى دول العالم وقلبها لجميع التحديات التي تواجهها إلى فرص.



فيما قدم رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الرئيس الفخري للمؤتمر الدكتور توماس باخ التهنئة والتبريكات للمملكة بإدراج الرياضة ضمن محاور برنامج الحياة في رؤية المملكة 2030؛ وهو ما يؤكد مساهمة الرياضة في تغيير الحياة للأفضل.



وقال باخ إن مؤتمر اللجان الأولمبية الوطنية يبعث برسالة لجميع دول العالم مفادها أن القطاع الرياضي جاهز للمساهمة في إعادة بناء عالم ما بعد "كوفيد19".



فيما أكدت عضو اللجنة الأولمبية الدولية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان ضرورة الاستفادة من موارد اللجنة الأولمبية الدولية لدعم وتطوير رياضة المرأة محليًّا ودوليًّا، وتعزيز مشاركتها من خلال الرياضة.



وأشار الدكتور تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية إلى أهمية دور الرياضة والنشاط البدني في تعزيز نمط الحياة الصحي والوقاية من الأمراض غير المعدية، وأن الرياضة شريك طبيعي لمنظمة الصحة العالمية في تحقيق الأهداف الصحية لأهداف التنمية المستدامة 2030، مع أهمية تعزيز التعاون بين وزارات الرياضة ووزارات الصحة لدول قمة العشرين.



وأكد نائب رئيس مجموعة تواصل المجتمع الحضري U20 المهندس حسام القرشي، أهمية الاستفادة من استضافة الأحداث الرياضية للتنمية العمرانية، وعائد الاستثمار على البنية وأسلوب الحياة؛ كون الرياضة عاملًا مؤثرًا على الاندماج والتكامل الاجتماعيين والنمو الاقتصادي المستدام.



وشدّد عثمان المعمر رئيس مجموعة تواصل الشباب Y20 على ضرورة تمكين الشباب من خلال الرياضة وإمكانية استخدامها لبناء جيل جديد من القادة.



وأشاد رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية جيوفاني مالاجو بإدراج مبادرة مؤتمر اللجان الأولمبية الوطنية ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، مطالبًا باستمرار المبادرة خلال رئاسة إيطاليا لقمة العشرين العام المقبل.



وكشفت عضو اللجنة الأولمبية اليابانية السيدة مومي كيكو، عن استعدادات اليابان لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية المقبلة 2021م، وأثر استضافة اليابان لقمة أوساكا 2019م على الحركة الأولمبية في مختلف الجوانب.



وامتدح رئيس رابطة اللجان الأولمبية الوطنية روبن ميتشل بالدور العالمي للجان الأولمبية في الاستجابة لجائحة كورونا، ودعم رابطة اللجان الأولمبية الوطنية لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.



وتطرّق رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ويتولد بانكا لاستجابة الوكالة العالمية أثناء الجائحة، كاشفاً الدروس المستفادة من الجائحة لتكون الوكالة جائزة للأزمات المماثلة في المستقبل.



وقال مدير التضامن الأولمبي وعلاقات اللجان الأولمبية جيمس ماكلويد: إنهم وضعوا طرقًا مبتكرة للاستفادة من برامج التضامن الأولمبي وخطط لاستدامة الحركة الأولمبية ماليًّا.



وكان المؤتمر قد شهد مشاركة كافة اللجان الأولمبية الوطنية لدول مجموعة العشرين، إضافة إلى الدول التي تمت دعوتها لحضور قمة العشرين؛ وهي: الإمارات والأردن وإسبانيا ورواندا وسنغافورة وسويسرا وفيتنام، ومنظمة الصحة الدولية، والاتحادات الدولية واللجان الأولمبية القارية.