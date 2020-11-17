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إدارة "مرور الباحة" تعلن بيع مركبات محجوزة في مزاد علني

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إدارة "مرور الباحة" تعلن بيع مركبات محجوزة في مزاد علني إدارة "مرور الباحة" تعلن بيع مركبات محجوزة في مزاد علني
دعت أصحابها للمراجعة لإنهاء أوضاعها

إدارة

أعلنت إدارة مرور منطقة الباحة إقامة مزاد علني على عدد من المركبات، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١٤٢٤/٠٤/١٦هـ، ودعت الراغبين في حضور المزاد في اليوم ذاته تمام الساعة 9 صباحًا.

وقالت: إن المركبات المحجوزة التي سيُقام عليها المزاد في حجز المرور بحي ثغران، تنطبق عليها المادة 79 من نظام المرور ولائحته التنفيذية.

وناشدت مَن يقف عليه مزاد الشراء باستلام المركبة وإخلائها من الموقع في مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ الشراء.

كما جددت إدارة مرور الباحة دعوة أصحاب المركبات المحجوزة بضرورة مراجعتها لإنهاء أوضاع مركباتهم قبل انطلاق المزاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية