5861 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 71 حالة وفاة في الاردن

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جي بي سي نيوز :- سُجِّلت في المملكة (5861) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

- (3169) في محافظة العاصمة عمّان.

- (769) في محافظة إربد، منها (147) في الرمثا.

- (437) في محافظة الزرقاء.

- (293) في محافظة البلقاء.

- (281) في محافظة العقبة.

- (202) في محافظة جرش.

- (140) في محافظة مأدبا.

- (130) في محافظة الكرك.

- (123) في محافظة الطفيلة.

- (114) في محافظة معان، منها (90) في البترا.

- (102) في محافظة المفرق.

- (101) في محافظة عجلون.

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (149,539) حالة.

- سُجّلت (71) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,843) حالات.

- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (283) حالة، فيما غادرت (244) حالة. المستشفيات بعد شفائها.

- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (2,141) حالة، منهم (454) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

- تمّ إجراء (26,475) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,210,501) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (22,1%).

إجراءات أخرى:

• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).