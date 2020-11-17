أخبار عاجلة

في تقرير للبرلمان.. الحكومة تستعرض جهودها للتصدي لفيروس "كورونا" -
رامز جلال يتعصب على محمد الشرنوبي بعد المواجهة في رامز في الشلال -
أول لقاء من داخل مطار عطية الدولي -
الزوجة المتبرعة بجزء من كبدها لزوجها: أسرتي كانت قلقة من تبرعي لزوجي خوفا علي..ولكني رفضت التخلي عنه -
"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟ -
فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا -
"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟ -
فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا -
"الحصالة" تلخِّص أول ١٠٠ يوم في حياة المدخر الصغير -
الأرصاد تنبه 5 مناطق : أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

5861 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 71 حالة وفاة في الاردن

Print
5861 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 71 حالة وفاة في الاردن 5861 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 71 حالة وفاة في الاردن

جي بي سي نيوز :- سُجِّلت في المملكة (5861) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (3169) في محافظة العاصمة عمّان.
- (769) في محافظة إربد، منها (147) في الرمثا.
- (437) في محافظة الزرقاء.
- (293) في محافظة البلقاء.
- (281) في محافظة العقبة.
- (202) في محافظة جرش.
- (140) في محافظة مأدبا.
- (130) في محافظة الكرك.
- (123) في محافظة الطفيلة.
- (114) في محافظة معان، منها (90) في البترا.
- (102) في محافظة المفرق.
- (101) في محافظة عجلون.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (149,539) حالة.
- سُجّلت (71) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,843) حالات.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (283) حالة، فيما غادرت (244) حالة. المستشفيات بعد شفائها.
- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (2,141) حالة، منهم (454) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.
- تمّ إجراء (26,475) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,210,501) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (22,1%).

إجراءات أخرى:

• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
باسيل: واشنطن عاقبتني لرفضي فك علاقتي مع "حزب الله"

باسيل: واشنطن عاقبتني لرفضي فك علاقتي مع "حزب الله"

تمديد فترة السماح بعودة العمالة المصرية إلى الأردن 8 أيام

تمديد فترة السماح بعودة العمالة المصرية إلى الأردن 8 أيام

84 وفاة و 5470 اصابة جديدة بكورونا في الأردن

84 وفاة و 5470 اصابة جديدة بكورونا في الأردن

مصدر : لا نية لإغلاق المطارات الأردنية أمام حركة السفر

مصدر : لا نية لإغلاق المطارات الأردنية أمام حركة السفر

شبكة عيون الإخبارية