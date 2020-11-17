"الشرعية" تكبد الحوثيين خسائر ثقيلة في الأرواح والعتاد بمأرب

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احتدام المعارك بالتزامن مع ضربات لمقاتلات التحالف

تكبدت ميليشيا الحوثي الانقلابية خسائر ثقيلة في الأرواح والعتاد خلال الساعات الماضية، بنيران الجيش الوطني اليمني والمقاومة ومقاتلات تحالف دعم الشرعية في جبهة المخدرة، غربي محافظة مأرب.

ونقل "سبتمبر نت" عن قائد عسكري ميداني، أن المعارك احتدمت اليوم (الثلاثاء) في ميمنة وميسرة الجبهة تزامناً مع ضربات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت التعزيزات العسكرية للمليشيا الانقلابية، في مفرق هيلان وخط جبل صلب.

وبين القائد أن المعارك والضربات الجوية أوقعت عشرات من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا المتمردة المدعومة من إيران.

وتشهد جبهات القتال في غربي مأرب في المخدرة وصرواح معارك شرسة، وبمشاركة فاعلة من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، التي استهدفت تعزيزات وآليات المليشيا الانقلابية، موقعة في المليشيا الخسائر الكبيرة في العتاد والأرواح.