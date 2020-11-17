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40 قائدًا كشفيًّا يتطوعون للعمل في الحرم المكي الشريف

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لتقديم المساعدة وتوجيه المصلين وتطبيق إجراءات التباعد

40 قائدًا كشفيًّا يتطوعون للعمل في الحرم المكي الشريف

باشر 40 قائدًا كشفيًّا العمل مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، مساء أمس، وبتوجيهات المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة د. أحمد بن محمد الزائدي.

"سبق" وثقت جانبًا من جهود قادة كشافة مكة في استقبال المعتمرين والمصلين في الحرم المكي الشريف من تقديم المساعدة وتوجيه المصلين وتطبيق إجراءات التباعد.

وكان رئيس النشاط الكشفي بتعليم مكة المكرمة القائد زياد بن حسن قدير، قد عقد اجتماعًا مع مدير إدارة التطوع بالرئاسة خالد الشلوي الذي رحب بمشاركة القادة الكشفيين مثمنًا جهودهم وتعاونهم.

وأوضح قدير أن القادة سيعملون من خلال المصليات داخل الحرم في التأكيد على المصلين بالتزام الاحترازات الصحية مثل لبس الكمامة والتباعد بينهم، مبينًا أن العمل سوف يكون على مدار الأسبوع من بعد صلاة العصر إلى بعد صلاة العشاء.

40 قائدًا كشفيًّا يتطوعون للعمل في الحرم المكي الشريف

40 قائدًا كشفيًّا يتطوعون للعمل في الحرم المكي الشريف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية