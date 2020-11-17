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النصر يختار اسم "مرسول بارك" لملعب الجامعة

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النصر يختار اسم "مرسول بارك" لملعب الجامعة النصر يختار اسم "مرسول بارك" لملعب الجامعة
بحضور  ماجد عبدالله والإدارة

النصر يختار اسم

اختار النصر اسم ملعب "مرسول بارك" مسرحاً لمبارياته على أرضه في كافة البطولات، بعدما أعلن النادي وشركة الوسائل تسمية الملعب الواقع في جامعة الملك سعود في الرياض.

ونشر النصر مقطعاً مرئياً عبر حساب النادي في "تويتر" للملعب الذي يحتوي على مدخل لكبار الشخصيات و4 صالات “VIP” وآخر للاعبين ومنطقة للأعضاء، وقاعة للمؤتمرات الصحفية، بالإضافة إلى منطقة للمشجعين حول الملعب تتسع لألفي مشجع.

وحضرت إدارة النصر حفل تدشين الملعب، وشهد الحضور تواجد النجم ماجد عبدالله قائد النصر السابق وكبير هدافيه عبر التاريخ، بالإضافة إلى المدرب البرتغالي روي فيتوريا واللاعبين عبدالرزاق حمدالله وخالد الغنام وعلي لاجامي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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