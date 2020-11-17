أخبار عاجلة

في تقرير للبرلمان.. الحكومة تستعرض جهودها للتصدي لفيروس "كورونا" -
رامز جلال يتعصب على محمد الشرنوبي بعد المواجهة في رامز في الشلال -
أول لقاء من داخل مطار عطية الدولي -
الزوجة المتبرعة بجزء من كبدها لزوجها: أسرتي كانت قلقة من تبرعي لزوجي خوفا علي..ولكني رفضت التخلي عنه -
"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟ -
فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا -
"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟ -
فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا -
"الحصالة" تلخِّص أول ١٠٠ يوم في حياة المدخر الصغير -
الأرصاد تنبه 5 مناطق : أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"رويترز": "أوبك+" تتجه إلى خفض الإنتاج بمستوى أكبر في 2021

Print
"رويترز": "أوبك+" تتجه إلى خفض الإنتاج بمستوى أكبر في 2021 "رويترز": "أوبك+" تتجه إلى خفض الإنتاج بمستوى أكبر في 2021
سيناريوهان يتضمّنان تمديد الهبوط

تتّجه منظمة أوبك وحلفاؤها إلى خفض مخزونات النفط بشكل أكبر في 2021 إذا مدد المنتجون قيود الإمدادات لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، بحسب ما أظهرت وثيقة سرية اطلعت عليها "رويترز"، ونشرت أجزاء منها اليوم (الثلاثاء).

ويتضمّن أحد السيناريوهات الواردة في الوثيقة أنه إذا جرى تمديد تخفيضات النفط حتى نهاية مارس 2021، فإن المخزونات التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستنخفض إلى 73 مليون برميل فوق متوسط الخمس سنوات في عام 2021.

ويفيد سيناريو آخر بأنه إذا جرى تمديد اتفاقية الخفض حتى نهاية يونيو فإن مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستنخفض وستقف فقط 21 مليون برميل فوق متوسط الخمس سنوات العام المقبل.

ومن المقرر أن ترفع "أوبك+" في الوقت الحالي الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًّا في يناير، أو حوالي 2 في المئة من الاستهلاك العالمي، كجزء من اتفاق سابق للتخفيف المطرد لخفض الإمدادات القياسي الذي تم تنفيذه هذا العام، لكن ضعف الطلب دفع "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ودول أخرى، إلى التفكير في تأجيل الزيادة.

ومستوى مخزونات النفط في البلدان الصناعية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالنسبة لمتوسط الخمس سنوات؛ هو معيار رئيس لـ"أوبك+"، وقد ارتفعت المخزونات في عام 2020 مع انهيار الطلب بسبب جائحة كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟

"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟

فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا

فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا

"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟

"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟

فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا

فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا

شبكة عيون الإخبارية