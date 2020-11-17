مركز الملك سلمان يوزع 37 طنًا من السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات في إقليم السند الباكستاني
استفاد منها 2,100 فرد
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 37 طنًا و450 كجم من السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات في منطقة سجاول بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2,100 فرد.
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 37 طنًا و450 كجم من السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات في منطقة سجاول بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2,100 فرد.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات السعودية المقدمة للدول والشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.