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مركز الملك سلمان يوزع 37 طنًا من السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات في إقليم السند الباكستاني

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استفاد منها 2,100 فرد

مركز الملك سلمان يوزع 37 طنًا من السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات في إقليم السند الباكستاني

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 37 طنًا و450 كجم من السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات في منطقة سجاول بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2,100 فرد.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة للدول والشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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