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بعد 8 أشهر من تعليق الزيارة.. مرضى مستشفيات مكة يلتقون ذويهم.. غداً

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بعد 8 أشهر من تعليق الزيارة.. مرضى مستشفيات مكة يلتقون ذويهم.. غداً بعد 8 أشهر من تعليق الزيارة.. مرضى مستشفيات مكة يلتقون ذويهم.. غداً
الاقتصار على أقرباء الدرجة الأولى.. والمدة لا تتجاوز 20 دقيقة لكل شخص

بعد 8 أشهر من تعليق الزيارة.. مرضى مستشفيات مكة يلتقون ذويهم.. غداً

أعلنت مستشفيات العاصمة المقدسة؛ بدءًا من غدٍ الأربعاء، السماح بزيارة المرضى المنومين؛ وذلك بعد نحو 8 أشهر من تعليق زيارة المرضى بسبب ما فرضته جائحة كورونا.

وحددت مستشفيات مكة المكرمة؛ ضوابط يجب مراعاتها واتباعها، من أهمها، أنه تقتصر الزيارة للمريض على الأقرباء من الدرجة الأولى، مع ضرورة إحضار مستند رسمي لإثبات صلة القرابة، بعدد اثنين زائرين في اليوم الواحد، ومدة لا تتجاوز 20 دقيقة لكل شخص.

ومنعت المستشفيات؛ زيارة المرضى للحالات المؤكدة أو المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد، كما يمنع جلب الأطعمة والمشروبات أثناء الزيارة، إلى جانب الالتزام بارتداء الكمامات طوال فترة التواجد بالمستشفى وتعقيم اليدين.

وشددت المستشفيات؛ على أنه لن يسمح بالزيارة لمن لديه ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية "كحة- ضيق تنفس".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية