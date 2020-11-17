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ميدان الفروسية بحائل ينظم حفل السباق للموسم الخامس غداً

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بمشاركة 78 جواداً

ميدان الفروسية بحائل ينظم حفل السباق للموسم الخامس غداً

يُنظّم ميدان الفروسية بمنطقة حائل، مساء غدٍ الأربعاء، حفل سباقه الخامس للموسم الحالي 1442هـ على دعم نادي سباقات الخيل.

وأوضح مدير ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر التبيناوي، أن عدد الجياد المسجلة في السباق وصل 78 جواداً.

وأشار إلى أن السباق يتكون من خمسة أشواط؛ الشوط الأول خُصّص للدرجة لم تربح، والشوط الثاني للدرجة مفتوح أفراس، بينما خُصّص الشوط الثالث للدرجة الأولى حتى الثالثة، أما الشوط الرابع مفتوح مواليد 2018، والشوط الخامس مفتوح مواليد 2017.

ميدان الفروسية بحائل ينظم حفل السباق للموسم الخامس غداً

ميدان الفروسية بحائل ينظم حفل السباق للموسم الخامس غداً

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية