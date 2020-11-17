أخبار عاجلة

في تقرير للبرلمان.. الحكومة تستعرض جهودها للتصدي لفيروس "كورونا" -
رامز جلال يتعصب على محمد الشرنوبي بعد المواجهة في رامز في الشلال -
أول لقاء من داخل مطار عطية الدولي -
الزوجة المتبرعة بجزء من كبدها لزوجها: أسرتي كانت قلقة من تبرعي لزوجي خوفا علي..ولكني رفضت التخلي عنه -
"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟ -
فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا -
"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟ -
فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا -
"الحصالة" تلخِّص أول ١٠٠ يوم في حياة المدخر الصغير -
الأرصاد تنبه 5 مناطق : أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"بايدن" يركز على تشكيل فريق إدارته.. و"" يواصل الطعن في نتائج الانتخابات

Print
"بايدن" يركز على تشكيل فريق إدارته.. و"ترامب" يواصل الطعن في نتائج الانتخابات "بايدن" يركز على تشكيل فريق إدارته.. و"" يواصل الطعن في نتائج الانتخابات
توقعات بتعيين "ديلون" نائبة لرئيس الأركان

يركز الرئيس جو بايدن، اليوم (الثلاثاء)، على تشكيل فريق البيت الأبيض الأساسي، بينما يواصل الرئيس المنتهية ولايته دونالد معركته القانونية الضعيفة بشكل متزايد لتعويض خسارته في الانتخابات الأمريكية.

وأوضح مصدر مطلع أن كبار موظفي الحملة الانتخابية لـ"بايدن" ناقشوا أدوارهم في الانتقال والإدارة الجديدة التي ستتولى في 20 يناير، ويمكن الإعلان عن العديد من الأدوار اليوم أو بعده.

وأضاف أنه من المتوقع أن ينضمّ النائب الأمريكي سيدريك ريتشموند، الذي كان الرئيس المشارك الوطني لحملة "بايدن" والرئيس السابق لتجمع السود في الكونغرس، إلى الإدارة بصفة رفيعة، كما هو الحال مع ستيف ريتشيتي الذي كان لفترة طويلة مستشارًا مقربًا من "بايدن"، وفقاً لـ"رويترز".

وذكر المصدر أنه يتوقّع تعيين جين أومالي ديلون، التي عيّنت في وقت مبكر من هذا العام كمديرة لحملة "بايدن" وهي أول امرأة تقود مرشحًا ديمقراطيًّا رئاسيًّا فائزًا، نائبة لرئيس الأركان.

وأشار إلى أنه سيكشف عن أدوار أخرى هذا الأسبوع على الرغم من أن "بايدن" قد لا يزال على بعد أسابيع من الانتهاء من قائمة المعينين في مجلس الوزراء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بايدن ينتقد إدارة ترامب لعدم اعترافها بالهزيمة وتعقيد نقل السلطة

بايدن ينتقد إدارة ترامب لعدم اعترافها بالهزيمة وتعقيد نقل السلطة

مساءdmc-أحمد المسلماني:عدم حضور ترامب الاحتفال الرسمي لتسليم السلطة لا يعني شيء من الناحية الدستورية

مساءdmc-أحمد المسلماني:عدم حضور ترامب الاحتفال الرسمي لتسليم السلطة لا يعني شيء من الناحية الدستورية

معركة الرئاسة.. ترامب ونظرية المؤامرة

معركة الرئاسة.. ترامب ونظرية المؤامرة

حملة "ترامب" تسحب دعواها القضائية بشأن نتائج التصويت في "ميتشجان"

حملة "ترامب" تسحب دعواها القضائية بشأن نتائج التصويت في "ميتشجان"

شبكة عيون الإخبارية