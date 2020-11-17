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غرفة المدينة تصدر 43 ألف سجل تجاري خلال أكتوبر

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غرفة المدينة تصدر 43 ألف سجل تجاري خلال أكتوبر غرفة المدينة تصدر 43 ألف سجل تجاري خلال أكتوبر
وفق تقريرها الاقتصادي المشتمل على كافة الأنشطة

غرفة المدينة تصدر 43 ألف سجل تجاري خلال أكتوبر

أصدرت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة تقريرًا اقتصاديًّا لشهر أكتوبر، متضمنًا الأنشطة التجارية والصناعية والخِدمية والحركة الاقتصادية لقطاعات الأعمال.

واعتمدت غرفة المدينة المنورة في إعداده على قاعدة بيانات منتسبيها في نطاق عملها، وعلى تصنيف الأنشطة الاقتصادية للمنتسبين بها وفق الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية "ISIC4"، وعلى إحصاءات سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.

وأبرز التقرير الأنشطة المتأثرة بالجائحة، وأكثرها ضررًا القطاع السياحي، والأقل ضررًا نشاط النقل والتخزين والاتصالات والمعلومات، كما وضح التقرير إجمالي السجلات النشطة في المنطقة خلال شهر أكتوبر 2020م والبالغة 43.227 سجلًّا تجاريًّا، بزيادة بلغت نسبتها 4% مقارنة بالمتوسط العام خلال الفترة من "يناير - أكتوبر 2020م"، وكذلك بزيادة بلغت نسبتها 4.3% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق 2019.

وكشف التقرير عدد السجلات النشطة في المحافظات التابعة لغرفة المدينة المنورة؛ حيث بلغ عدد السجلات في العلا 1,735 والحنكية 1,082 والمهد 971 وخيبر 859.

ولمزيدٍ من التفاصيل: يمكن الاطلاع على التقرير من خلال الرابط التالي: https://t.co/b3r4WtsQEL?amp=1 .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية