أمير تبوك يستعرض المخطط الإقليمي والمحلي والمشاريع المستقبلية للمنطقة

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خلال لقائه "آل محفوظ".. وأشاد بدعم القيادة لقطاع البلديات بالمملكة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم، أمين المنطقة المهندس درويش بن علي آل محفوظ.

ونوه أمير منطقة تبوك في بداية الاستقبال إلى الدعم السخي من خادم ‏الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده ‏الأمين - حفظهما الله - لقطاع البلديات بالمملكة.

واطلع أمير تبوك على المخطط الإقليمي للمنطقة وتفاصيل المخطط المحلي المعتمد لمدينة تبوك، والتطوير العمراني وتفاصيل استعمالات الأراضي والاشتراطات العمرانية الشاملة لكل جزء من المدينة، والوضع الراهن والمستقبلي لشبكة الطرق الرئيسة والنقل العام، ومشروع مجمع الدوائر الحكومية الجديد، والمشاريع الحضارية الكبرى لمدينة تبوك.

واستمع أمير تبوك من المهندس "آل محفوظ" لخطة أمانة المنطقة للمشاريع التنفيذية للخمسة الأعوام المقبلة 2021 - 2025 وتشمل مشاريع شبكات تصريف الأمطار ودرء أخطار السيول، والطرق والسفلتة والإنارة، وكذلك الحدائق العامة والمشاريع الاستثمارية، والمشاريع العاجلة والمتنوعة التي تخص أنسنة المدن وتحسين المشهد الحضري لمدينة تبوك وجميع المحافظات بالمنطقة، والتي تقع ضمن النطاق العمراني للمدن والمراكز والقرى.

وشاهد أمير تبوك عرضًا مرئيًّا عن المشاريع المستقبلية وتطوير المنطقة المركزية، مثمنًا جهود العاملين في أمانة منطقة تبوك، وموجهًا شكره لوزير الشؤون البلدية والقروية على متابعته المستمرة لمشاريع المنطقة.

وأكد الأمير فهد بن سلطان على أهمية مضاعفة الجهود من أجل إنجاز المشاريع والأعمال ‏والخدمات وفق المواصفات والمعايير المعمول بها التي تعود على الوطن والمواطن بالفائدة.

وأعرب أمين منطقة تبوك المهندس درويش آل محفوظ، عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك؛ على ما تحظى به مشروعات الأمانة بالمنطقة من دعم واهتمام.