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أعراض "غير متوقعة" للإصابة بـ"كورونا" تُعلن تزامناً مع قرب اللقاح

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أعراض "غير متوقعة" للإصابة بـ"كورونا" تُعلن تزامناً مع قرب اللقاح أعراض "غير متوقعة" للإصابة بـ"كورونا" تُعلن تزامناً مع قرب اللقاح
تشمل اضطراب السكر في الدم والجهاز الهضمي مثل الإسهال

أعراض

كشفت دراسة طبية حديثة عن أعراض جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، في وقت تضع فيه شركات عالمية كبرى لمساتها الأخيرة على لقاحات مضادة للعدوى.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن قائمة الأعراض الجديدة لفيروس كورونا المستجد تشمل "اضطراب السكر في الدم والجهاز الهضمي مثل الإسهال، إضافة إلى الشعور بالإعياء والضعف".

وقام الباحثون بتحليل بيانات 12 ألف شخص دخلوا إلى أقسام الطوارئ في خمسة مستشفيات بولاية نيويورك، التي تعد من الأكثر تأثرا بالوباء في الولايات المتحدة.

وأظهرت النتائج أن 57.5% من مرضى "كوفيد-19" الذين دخلوا المستشفى، شكوا من الضعف وحالة من التشويش الذهني.

وتتراوح أعراض المستجد، حالياً، بين فقدان حاستي الشم والتذوق، إضافة إلى ارتفاع الحرارة وضيق التنفس أو الشعور بالعياء.

في غضون ذلك، قال 55.5% من المرضى إن مستوى السكر لديهم أصبح خارج السيطرة من جراء الإصابة بالعدوى التي ظهرت في الصين، أواخر العام الماضي، ثم تحولت إلى جائحة عالمية.

وأبلغ 51.4% من المرضى عن اضطرابات في الجهاز الهضمي، أما الذين تفوق أعمارهم 65 عاماً فاشتكوا من الإسهال.

وأشار الباحثون إلى أن المرضى الذين عانوا من الجفاف "نقص السوائل" والتشويش الذهني وارتفاع السكر في الدم كانوا من الأكثر عرضة للوفاة بسبب "كوفيد-19".

ومن شأن هذه النتائج أن تساعد المستشفيات على تحديد المرضى الأكثر حاجة إلى الرعاية الطبية، أي ذوي الأولوية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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