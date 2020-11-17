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مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعاً عند 8,572.73 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8,572.73 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعاً عند 8,572.73 نقطة
بتداولات بلغت 14 مليار ريال لأكثر من 551 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 46.09 نقطة ليقفل عند مستوى 8,572.73 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 551 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 564 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 87 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صناعة الورق، وصدق، وأميانتيت، وتكوين، وكيمانول الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم العمران، وساب للتكافل، وتهامة، وأمانة للتأمين، والباحة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و5.11%.

وكانت أسهم شركات كيمانول، وكيان السعودية، ودار الأركان، وصدق، ونسيج هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات نسيج، والأسماك، والكابلات السعودية، وتهامة، ووفرة هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعاً 913.50 نقطة ليقفل عند مستوى 21,100.91 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 20 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 183 ألف سهم تقاسمتها 728 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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