"إسكان الحجاج بمكة" تعلن استقبال طلبات تصاريح ضيوف الرحمن لعام 1442

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أهابت بالراغبين سرعة التقدم للمكاتب الهندسية والاستشارية المعتمدة

أعلنت لجنة الكشف عن مساكن الحجاج بالعاصمة المقدسة عن استمرار استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج لموسم حج عام 1442هـ حتى نهاية شهر رجب للعام الحالي.

وأهابت اللجنة بالمواطنين الراغبين في استخراج أو تجديد تصاريح إسكان حجاج لمبانيهم سرعة التقدم للمكاتب الهندسية والاستشارية المعتمدة من قِبل أمانة العاصمة المقدسة، قبل انتهاء المدة النظامية المحددة حسب اللائحة المعتمدة.