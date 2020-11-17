قيادة الكويت تهنئ خادم الحرمين بالذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم

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تمنّت له موفور الصحة وتمام العافية وللمملكة المزيد من الرقي والازدهار

هنّأ الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم.

وأشاد برسوخ وعمق أواصر العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الأسرتين الكريمتين والبلدين والشعبين الشقيقين، معبراً عن بالغ الاعتزاز بما تشهده المملكة في هذا العهد الميمون من إنجازات حضارية بارزة على صعيد مسارها التنموي الطموح في مختلف المجالات، سائلا المولى جل وعلا أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وأن يحقق للمملكة المزيد من التقدم والازدهار تحت قيادته الحكيمة.

كما هنأ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم، سائلاً المولى أن يديم عليه موفور الصحة وتمام العافية ويحقق للمملكة الرقي والازدهار.

وهنأ الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بهذه المناسبة.