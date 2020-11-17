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"التجارة" تعلن عن استدعاء 2,035 مركبة ميتسوبيشي

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بسبب خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة السائق

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 2,035 مركبة من نوع ميتسوبيشي "Triton/L200" 2007 – 2016، وذلك بسبب خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة السائق.

وأوضحت الوزارة أن الخلل قد يؤدي إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة حال وقوع حادث قد يتسبب في إصابة خطيرة.
ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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