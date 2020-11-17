"العولمة ودور الإعلام المحلي لتعزيز الهوية الوطنية" في ورشة بجامعة أم القرى

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أقام طلاب الدراسات العليا بكلية العلوم الاجتماعية في جامعة أم القرى، ورشة علمية حول العولمة ودور الإعلام المحلي في تعزيز الهوية والثقافة الوطنية، تضمنت مفهوم العولمة العالمية وأشكالها، ومبادئ الشريعة الإسلامية في العولمة التي تحث على التعايش الفكري مع الآخرين بالإضافة إلى سبل تعزيز ونشر الثقافة المحلية.

وشملت الورشة فروع ومجالات العولمة الثقافية والاقتصادية والعولمة الاجتماعية والسياسية، وسبل الاستفادة منها وتوظيفها لتقدم وتطور الوطن.

وتطرقت الورشة إلى مفهوم العولمة، وهي ارتباط المجتمعات تحت ثقافة واحدة، واختصار الحدود المكانية والزمانية.

وضربت الورشة مثالاً على ما تقدمة حكومة المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشيرة إلى أنه يشبه ما تقوم به منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكذلك البنك الدولي وغيرها، في جمع دول العالم على طاولة واحدة.

وقال المشرف على الورشة، أستاذ الإعلام بجامعة أم القرى الدكتور فيصل الشميري، إن الورشة تأتي للتعرف بالجوانب الايجابية للعولمة الشاملة، ولنشر الوعي للاهتمام بأمرها في ظل سيطرتها على مختلف جوانب الحياة.