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الأمم المتحدة تحذر من أزمة إنسانية واسعة النطاق في إثيوبيا

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الأمم المتحدة تحذر من أزمة إنسانية واسعة النطاق في إثيوبيا الأمم المتحدة تحذر من أزمة إنسانية واسعة النطاق في إثيوبيا
وتيرة النزوح الجماعي تبلغ 4000 لاجئ يومياً

الأمم المتحدة تحذر من أزمة إنسانية واسعة النطاق في إثيوبيا

حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم (الثلاثاء)، من أن أزمة إنسانية واسعة النطاق تتكشف في إثيوبيا، حيث فر أكثر من 27 ألف شخص الآن من القتال العنيف إلى السودان.

وبينت وكالات الأمم المتحدة أن وتيرة النزوح الجماعي، التي تبلغ حوالي 4000 شخص يوميًا، قد تشير أيضًا إلى نزوح جماعي داخل منطقة تيغراي، بينما فرق الإغاثة على الأرض غارقة، وفقاً لـ "رويترز".

من ناحيته، ذكر المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بابار بالوش، أن المفوضية على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة في تيغراي عندما يسمح بالوصول الآمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية